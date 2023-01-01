BrainLeaf помогает дизайнерам и разработчикам быстро и точно определить масштабы своих проектов. Функции проекта можно извлечь из нашего заранее созданного списка функций или создать вручную. Часы и цены добавляются на детальном уровне, что позволяет всем заинтересованным сторонам и ресурсам понять фактический масштаб проекта. Эта система позволяет командам делать точные оценки и лучше управлять ожиданиями клиентов.

Веб-сайт: brainleaf.com

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