Microsoft 365, освоенный. CoreView унифицирует администрирование всего Microsoft 365 и позволяет вашей команде работать быстрее, экономить деньги и автоматизировать все. И все это при одновременном повышении безопасности и соответствия требованиям.

Веб-сайт: portal.coreview.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением CoreView, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.