Gruveo

Gruveo

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Веб-сайт: gruveo.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Gruveo предоставляет вам волшебную ссылку для звонка, по которой клиенты могут встретиться с вами лично. Ссылка Gruveo позволяет начать видеозвонок прямо в браузере звонящего. Никакой учетной записи или установок не требуется, даже на мобильном телефоне!
Категории:
Business
Программное обеспечение для видеоконференций

Веб-сайт: gruveo.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Gruveo, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Microsoft Teams

Microsoft Teams

microsoft.com

Google Meet

Google Meet

meet.google.com

Skype

Skype

skype.com

Slack

Slack

slack.com

Zoho Cliq

Zoho Cliq

zoho.com

TeamViewer Web

TeamViewer Web

teamviewer.com

Whereby

Whereby

whereby.com

Element

Element

element.io

Spike

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spikenow.com

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Zoho Meeting

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