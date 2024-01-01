Gruveo предоставляет вам волшебную ссылку для звонка, по которой клиенты могут встретиться с вами лично. Ссылка Gruveo позволяет начать видеозвонок прямо в браузере звонящего. Никакой учетной записи или установок не требуется, даже на мобильном телефоне!

Веб-сайт: gruveo.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Gruveo, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.