Создайте захватывающий видео-опыт вместе с другом. Другие приложения для видеозвонков заставляют вас выбирать между вашим лицом и тем, на что вы смотрите. С ООО вы можете снимать то, что происходит перед вами, и делиться своей реакцией в реальном времени на одном экране, так что вы будете в центре событий.

Веб-сайт: ooo.mmhmm.app

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