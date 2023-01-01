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Paytm

Paytm

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: paytm.com

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Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

#PaytmKaro для мгновенных платежей через UPI с использованием любого банковского счета (KYC не требуется) или кошелька Paytm. Загрузите приложение и ссылку на UPI. Выполните предоплаченное пополнение мобильной связи, оплату коммунальных услуг, пополнение счета DTH для Airtel, Sun Direct, Tata Sky, Dish TV. Также заказывайте билеты в кино, на мероприятия и путешествия на Paytm.

Веб-сайт: paytm.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Paytm, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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