#PaytmKaro для мгновенных платежей через UPI с использованием любого банковского счета (KYC не требуется) или кошелька Paytm. Загрузите приложение и ссылку на UPI. Выполните предоплаченное пополнение мобильной связи, оплату коммунальных услуг, пополнение счета DTH для Airtel, Sun Direct, Tata Sky, Dish TV. Также заказывайте билеты в кино, на мероприятия и путешествия на Paytm.

Веб-сайт: paytm.com

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