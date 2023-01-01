Создайте WOW-фактор, чтобы увеличить свои продажи с помощью 3D-визуализации и персонализации ваших продуктов в собственном браузере, как на настольном компьютере, так и на мобильном устройстве. Возможность вращать продукт и увеличивать его, чтобы «почувствовать» текстуру, детали и качество, значительно повысит вовлеченность клиентов. Expivi легко подключается как плагин на большинстве платформ, таких как Shopify, Magento, SAP, Lightspeed и WooCommerce. Вы также можете связать Expivi с вашим программным обеспечением ERP. Расширьте свои возможности с помощью WebAR: Expivi предлагает вашим клиентам удобный и интуитивно понятный опыт дополненной реальности. Одним щелчком мыши ваши клиенты смогут просмотреть индивидуальный продукт на своих мобильных устройствах. Никаких дополнительных плагинов или дополнительных действий не требуется, потому что все уже есть на платформе Expivi! Ваши клиенты сканируют свое окружение, помещают туда продукт и могут мгновенно просмотреть его.

Веб-сайт: expivi.com

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