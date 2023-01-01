WebCatalog

Expivi

Expivi

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: expivi.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Expivi в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Создайте WOW-фактор, чтобы увеличить свои продажи с помощью 3D-визуализации и персонализации ваших продуктов в собственном браузере, как на настольном компьютере, так и на мобильном устройстве. Возможность вращать продукт и увеличивать его, чтобы «почувствовать» текстуру, детали и качество, значительно повысит вовлеченность клиентов. Expivi легко подключается как плагин на большинстве платформ, таких как Shopify, Magento, SAP, Lightspeed и WooCommerce. Вы также можете связать Expivi с вашим программным обеспечением ERP. Расширьте свои возможности с помощью WebAR: Expivi предлагает вашим клиентам удобный и интуитивно понятный опыт дополненной реальности. Одним щелчком мыши ваши клиенты смогут просмотреть индивидуальный продукт на своих мобильных устройствах. Никаких дополнительных плагинов или дополнительных действий не требуется, потому что все уже есть на платформе Expivi! Ваши клиенты сканируют свое окружение, помещают туда продукт и могут мгновенно просмотреть его.

Веб-сайт: expivi.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Expivi, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Hubspot

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Zoho CRM

Zoho CRM

zoho.com

PandaDoc

PandaDoc

pandadoc.com

Fiverr Workspace

Fiverr Workspace

workspace.fiverr.com

Keap

Keap

keap.com

Dropbox DocSend

Dropbox DocSend

docsend.com

Accelo

Accelo

accelo.com

Better Proposals

Better Proposals

betterproposals.io

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RFPIO

rfpio.com

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Qwilr

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Quotient

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