Программное обеспечение для визуальной конфигурации - Самые популярные приложения
Программное обеспечение для визуальной конфигурации, обычно называемое визуальными конфигураторами продуктов, предоставляет торговым представителям визуальные представления продуктов, настроенных на основе выбранных клиентом функций. Эти визуализации связаны с предопределенными моделями конфигурации, гарантируя, что создаются только практические конфигурации в рамках функциональных, технических, деловых или бюджетных ограничений. Многочисленные инструменты позволяют торговым представителям и клиентам динамически добавлять или удалять функции, при этом визуальное представление оперативно отражает эти изменения в режиме реального времени.
Отправить новое приложение
Sketchfab
sketchfab.com
Имея сообщество, насчитывающее более миллиона авторов, мы являемся крупнейшей в мире платформой для публикации, обмена и открытия 3D-контента в Интернете, на мобильных устройствах, в AR и VR.
Coohom
coohom.com
Программное обеспечение для 3D-рендеринга и визуализации продуктов с мощными функциями AR и VR, предназначенное для дизайна интерьера, домашнего декора, кухни и ванной, гостиничного бизнеса, освещения, благоустройства дома, реконструкции и строительства! Превратите розничную торговлю, производство и...
ShapeDiver
shapediver.com
Превратите файлы Grasshopper в онлайн-приложения. Безопасно делитесь своими инструментами проектирования с другими, не раскрывая исходный код. Легко встраивайте их на любой веб-сайт через iframe или интегрируйте с вашей любимой платформой электронной коммерции или ERP-системой с помощью различных A...
Kickflip
gokickflip.com
Kickflip расширит возможности творческих способностей ваших клиентов, повысит их вовлеченность и увеличит конверсию с помощью выдающихся возможностей настройки продуктов. Визуальный настройщик продуктов со всеми индивидуальными опциями и вариантами продуктов. Настройщик продуктов Kickflip позволяет ...
Phasio
phas.io
Подарите своим клиентам-производителям атмосферу красной дорожки Обеспечьте индивидуальный подход к каждому клиенту благодаря удобному общению при проектировании продукции и выполнении производственных заказов.
Moderlry
modelry.ai
Modelry — это комплексная платформа 3D-визуализации продуктов, которая позволяет мировым лидерам электронной коммерции создавать потрясающие визуальные эффекты продуктов и AR-опыт с использованием 3D-моделей.
Cylindo
cylindo.com
Сотни мебельных компаний сотрудничают с Cylindo, чтобы обеспечить превосходное визуальное представление продукта на протяжении всего пути покупателя мебели. Мы создали платформу, которая выходит за рамки высококачественной визуализации продуктов и предоставляет мебельным предприятиям универсальные р...
Zakeke
zakeke.com
Самая гибкая и полная платформа Visual Commerce. Превратите свой магазин в уникальное место для обслуживания клиентов с помощью настройки 2D, 3D, AR и виртуальной примерки в реальном времени.
PracticeSuite
practicesuite.com
PracticeSuite — это комплексное облачное программное обеспечение для выставления медицинских счетов, управления циклами доходов, электронных медицинских записей, портала практики и CRM для практического маркетинга.
Brikl
brikl.com
Brikl — ведущая во всем мире технология MicroStore и групповых магазинов. Откройте магазин за 15 минут и потратьте сэкономленное время на развитие своего бизнеса. Инструменты украшения и 3D-визуализации Brikl упрощают сложность, позволяя дизайнерам заменять плоские изображения и вручную редактироват...
Expivi
expivi.com
Создайте WOW-фактор, чтобы увеличить свои продажи с помощью 3D-визуализации и персонализации ваших продуктов в собственном браузере, как на настольном компьютере, так и на мобильном устройстве. Возможность вращать продукт и увеличивать его, чтобы «почувствовать» текстуру, детали и качество, значител...
In Mind Cloud
inmindcloud.com
Производство сложное. Продавать его не следует. In Mind Cloud — единственная в мире масштабируемая платформа цифровых продаж, созданная для производства. Ускорьте процесс продаж, заключайте больше сделок и опережайте конкурентов быстрее, чем вы думаете.