Программное обеспечение для работы с Интернетом и контентом на основе учетных записей

Программное обеспечение для визуальной конфигурации - Самые популярные приложения Самые популярные Недавно добавленные

Программное обеспечение для визуальной конфигурации, обычно называемое визуальными конфигураторами продуктов, предоставляет торговым представителям визуальные представления продуктов, настроенных на основе выбранных клиентом функций. Эти визуализации связаны с предопределенными моделями конфигурации, гарантируя, что создаются только практические конфигурации в рамках функциональных, технических, деловых или бюджетных ограничений. Многочисленные инструменты позволяют торговым представителям и клиентам динамически добавлять или удалять функции, при этом визуальное представление оперативно отражает эти изменения в режиме реального времени.