Ganttic

Ganttic

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Веб-сайт: ganttic.com

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Ganttic — это инструмент планирования ресурсов и управления портфелем проектов, предоставляющий пользователям обзор их задач, проектов и ресурсов. Получите понимание, эффективность и контроль над процессом планирования. Платформа идеально подходит для планирования нескольких проектов, поскольку позволяет одновременно планировать людей, оборудование, инструменты и помещения. Интерфейс перетаскивания помогает быстро перераспределять ресурсы, а отчеты измеряют производительность, обеспечивая повышение эффективности. Отслеживайте ход проекта с помощью наглядных и общедоступных диаграмм Ганта, держа всю команду в курсе событий. Делайте обновления мгновенно и из любой точки облачной платформы. Ganttic — это гибкое решение для пользователей из любой отрасли. Внедрите собственную методологию планирования и увидите, как планы становятся реальностью. Находясь в Эстонии, мы обслуживаем клиентов со всех уголков мира в течение последних 10 лет. Начните бесплатную пробную версию сегодня и убедитесь сами, почему.
Категории:
Productivity
Программное обеспечение для управления проектами

Веб-сайт: ganttic.com

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