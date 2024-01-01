Easynote

Easynote

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Веб-сайт: easynote.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Easynote — это программное обеспечение для работы и совместной работы, с помощью которого кто угодно и где угодно может управлять своей повседневной работой. Его легко и легко масштабировать для любой отрасли или бизнеса благодаря уникальной сеточной системе. Независимо от того, хотите ли вы работать гибко, на временной шкале или в сетке, Easynote — правильный выбор для вас. Итак, пришло время попрощаться с Monday.com, Asana, Clickup, Trello, TeamGantt и многими другими. Используйте более 50 предопределенных шаблонов, чтобы приступить к работе за считанные секунды. Управляйте небольшими проектами или крупными корпоративными проектами вместе со своей командой! Используйте нашу уникальную панель управления, чтобы получить обзор всех ваших проектов одновременно в одном месте. Easynote предлагает 7-дневную пробную версию без необходимости использования кредитной карты.
Категории:
Productivity
Программное обеспечение для управления проектами

Веб-сайт: easynote.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Easynote, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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Trello

Trello

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atlassian.com

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ClickUp

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Airtable

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Coda

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Zoho Projects

zoho.com

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