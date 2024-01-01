CollabNow — это первое полностью зашифрованное решение для видеоконференций, совместного использования экрана и разговорного интеллекта, которое просто в использовании и не требует загрузки. Благодаря возможности одновременного совместного использования нескольких экранов, мозгового штурма на виртуальных досках, а также возможности участникам приостанавливать и увеличивать представленный контент — CollabNow предлагает более захватывающий, безопасный и надежный способ виртуального сотрудничества по непревзойденной цене.

Веб-сайт: collabnow.ai

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