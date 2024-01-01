CollabNow

CollabNow

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Веб-сайт: collabnow.ai

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CollabNow — это первое полностью зашифрованное решение для видеоконференций, совместного использования экрана и разговорного интеллекта, которое просто в использовании и не требует загрузки. Благодаря возможности одновременного совместного использования нескольких экранов, мозгового штурма на виртуальных досках, а также возможности участникам приостанавливать и увеличивать представленный контент — CollabNow предлагает более захватывающий, безопасный и надежный способ виртуального сотрудничества по непревзойденной цене.
Категории:
Business
Программное обеспечение для видеоконференций

Веб-сайт: collabnow.ai

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением CollabNow, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Microsoft Teams

Microsoft Teams

microsoft.com

Google Meet

Google Meet

meet.google.com

Skype

Skype

skype.com

Slack

Slack

slack.com

Zoho Cliq

Zoho Cliq

zoho.com

TeamViewer Web

TeamViewer Web

teamviewer.com

Whereby

Whereby

whereby.com

Element

Element

element.io

Spike

Spike

spikenow.com

Zoho Meeting

Zoho Meeting

zoho.com

Bitrix24

Bitrix24

bitrix24.com

Lark

Lark

larksuite.com

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TelebuJoin

TelebuJoin

join.telebu.com

Sylaps

Sylaps

sylaps.com

ezTalks

ezTalks

eztalks.com

MyOwnConference

MyOwnConference

myownconference.com

8x8 Meet

8x8 Meet

8x8.vc

CrankWheel

CrankWheel

crankwheel.com

Workstorm

Workstorm

workstorm.com

Ultiplace

Ultiplace

ultiplace.com

Free Conference Call

Free Conference Call

freeconferencecall.com

Breakroom

Breakroom

breakroom.net

Vectera

Vectera

vectera.com

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