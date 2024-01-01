WebCatalog

babelforce

babelforce

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: babelforce.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

babelforce is the composable voice platform uniting agents and automation. Our platform gives you the power to create the customer experiences you’ve always wanted, with tools anyone can use. If you can draw it on a whiteboard, you can build it with babelforce. * Automate 90% of routine tasks * Achieve €1 million in savings per 50 agent seats * Deploy VoiceBots in 70+ languages * Create self-service and workflow automations * Add enterprise-grade CCaaS to Zendesk and other solutions

Категории:

Business
Программное обеспечение интеллектуальных виртуальных помощников

Веб-сайт: babelforce.com

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Альтернативы

Intercom

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intercom.com

Botpress

Botpress

botpress.com

Comm10

Comm10

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Genesys Cloud

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haptik.ai

cogram

cogram

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MarketingBlocks

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yellow.ai

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