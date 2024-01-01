Альтернативы - babelforce

Slang.ai

slang.ai

Звонок в компанию не должен вызывать разочарование. С ИИ есть лучший способ. Вот почему мы запустили Slang.ai. Наша миссия — превратить телефон в персонализированный, эффективный и приятный канал связи. Выполните настройку за 30 минут или меньше, и пусть виртуальный консьерж Slang.ai поможет вам об...