Ahsuite

Ahsuite

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: ahsuite.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Ahsuite позволяет вам организовать общение с клиентами на простом в использовании клиентском портале, чтобы ничего не было пропущено или потеряно. Он имеет чистый минималистичный дизайн с акцентом на работу, которую вы хотите отобразить: информационные панели, доски Figma, слайды, видео, отчеты или что-то еще. Если его можно встроить в iframe, вы можете поделиться им на клиентском портале. Наши клиентские порталы безопасны, организованы и имеют самообслуживание. Попробовав Ahsuite, вы больше никогда не вернетесь к отправке ссылок по электронной почте. Ahsuite поставляется с набором мощных инструментов для совместной работы, созданных специально для цифровых агентств. Это означает, что вы можете попрощаться с Trello, Slack, DropBox и LastPass, потому что Ahsuite позволяет вам делать все это с помощью одного входа в систему. С планом Pro или Agency вы также можете получить доступ к нашей эксклюзивной сети фрилансеров и агентств. Так что вы даже можете использовать Ahsuite для создания своей команды! В план «Старт» входят задачи, файлы, беседы и до десяти порталов БЕСПЛАТНО!
Категории:
Business
Программное обеспечение для управления проектами

Веб-сайт: ahsuite.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Ahsuite, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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