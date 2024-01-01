WebCatalog

Rollstack

Rollstack

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: rollstack.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Rollstack в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Rollstack automatically creates and updates slide decks and documents using Business Intelligence (BI) tools, CRMs, and data warehouses. No engineering or manual work needed.

Категории:

Business
Инструменты визуализации данных

Веб-сайт: rollstack.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Rollstack, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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