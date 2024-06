Provedores de VoIP - Aplicativos mais populares Mais populares Adicionados recentemente

O software Voice over Internet Protocol (VoIP) aproveita uma rede IP para transmitir chamadas telefônicas perfeitamente, eliminando a necessidade de uma rede telefônica adicional. Serve como uma versão moderna do PBX (Private Branch Exchange), termo que se refere a redes telefônicas privadas dentro das organizações. Os provedores de VoIP oferecem vários tipos de PBX, como PBX hospedado, PBX virtual e PBX em nuvem, com diferenças principalmente no nível de manutenção necessária do usuário. Os requisitos de hardware para soluções VoIP podem variar. Alguns provedores exigem o uso de seus sistemas telefônicos específicos, enquanto outros são compatíveis com qualquer telefone VoIP proprietário. Além disso, alguns provedores de VoIP oferecem uma solução chamada softphone, que permite aos usuários fazer chamadas usando seu celular pessoal, como complemento ou no lugar de um PBX tradicional. Os recursos VoIP também estão integrados a outros tipos de software de comunicação. Por exemplo, o componente de voz em software de videoconferência é habilitado por VoIP. No entanto, os provedores de VoIP oferecem conectividade de chamadas baseada na Internet, independentemente de serviços de mensagens de vídeo ou outras plataformas de comunicação. VoIP é um recurso importante do software UCaaS (Comunicações Unificadas como Serviço) e do software de infraestrutura de contact center. Muitas soluções UCaaS incluem opções de softphone e PBX em suas ofertas.