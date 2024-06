VoIP-providers - Populairste apps Populairst Recent toegevoegd

Voice over Internet Protocol (VoIP)-software maakt gebruik van een IP-netwerk om telefoongesprekken naadloos te verzenden, waardoor er geen extra telefoonnetwerk nodig is. Het dient als een moderne versie van PBX (Private Branch Exchange), een term die verwijst naar particuliere telefoonnetwerken binnen organisaties. VoIP-providers bieden verschillende soorten PBX, zoals gehoste PBX, virtuele PBX en cloud PBX, waarbij de verschillen voornamelijk liggen in het vereiste niveau van gebruikersonderhoud. De hardwarevereisten voor VoIP-oplossingen kunnen variëren. Sommige providers verplichten het gebruik van hun specifieke telefoonsystemen, terwijl andere compatibel zijn met elke eigen VoIP-telefoon. Bovendien bieden sommige VoIP-providers een oplossing genaamd softphone, waarmee gebruikers kunnen bellen met hun persoonlijke mobiele telefoon, als aanvulling op of in plaats van een traditionele PBX. VoIP-mogelijkheden zijn ook geïntegreerd in andere soorten communicatiesoftware. De spraakcomponent in software voor videoconferenties wordt bijvoorbeeld mogelijk gemaakt door VoIP. VoIP-providers bieden echter op internet gebaseerde gespreksconnectiviteit, onafhankelijk van videoberichtendiensten of andere communicatieplatforms. VoIP is een belangrijk kenmerk van UCaaS-software (Unified Communications as a Service) en infrastructuursoftware voor contactcentra. Veel UCaaS-oplossingen omvatten zowel softphone- als PBX-opties in hun aanbod.