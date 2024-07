EdgeTier is realtime AI-software die gesprekken monitort en waardevolle inzichten biedt om de klantervaring te verbeteren. Het stelt klantbetrokkenheidsteams in staat de efficiëntie te verbeteren en agenten in supersterren te veranderen. De software analyseert gegevens en maakt deze gemakkelijk toegankelijk, waardoor teams in realtime kunnen reageren op veranderingen en trends. De software biedt verschillende functies om de klantbetrokkenheid te vergroten. Sonar biedt realtime trenddetectie om sneller te reageren op klantcommunicatie. Index maakt flexibel, op betekenis gebaseerd zoeken en taggen mogelijk om ongestructureerde gegevens te kwantificeren. Coach helpt de effectiviteit van agenten te verbeteren door een uitgebreid beeld te geven van hun prestaties bij alle interacties. Assist levert gepersonaliseerde agentenprompts voor snellere reacties. Klantgerichte leiders vertrouwen op EdgeTier om hun klantrealiteit te ontsluiten, retentie te stimuleren en de klantervaring te verbeteren. Het is met succes geïmplementeerd door bedrijven als Abercrombie & Fitch, CarTrawler en Codere Online. De software is compatibel met grote spelers in de branche zoals Salesforce, Live Person, Zendesk en Kustomer, en kan eenvoudig worden geïntegreerd met bestaande softwarestacks. Het ondersteunt meertalige mogelijkheden en stelt organisaties in staat om in verschillende talen, tijdzones en culturen te werken. EdgeTier biedt schaalbaarheid van galaxy-klasse en verwerkt dagelijks miljoenen berichten. Het zorgt voor realtime communicatie door in realtime te werken en berichten te verwerken terwijl ze worden verzonden en ontvangen. De software biedt ook kant-en-klare efficiëntie en inzichten, waardoor het een waardevol hulpmiddel is voor contactcenters met meer dan twintig agenten. Over het geheel genomen biedt EdgeTier klantbetrokkenheidsteams geavanceerde AI-mogelijkheden om de efficiëntie, het reactievermogen en de klanttevredenheid te verbeteren.

Website: edgetier.com

