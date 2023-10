Too Many Ninjas è un gioco arcade d'azione creato da Bennett Foddy. Gioca nei panni di un guerriero katana durante un'imboscata di ninja. Non puoi muovere il tuo personaggio, ma puoi muovere liberamente la spada. Usa i tasti freccia per deviare gli shuriken in arrivo e tagliare i ninja in avvicinamento senza farti male. I ninja diventano più persistenti col passare del tempo, quindi il gioco diventa progressivamente più difficile. Prova a battere i punteggi più alti dei tuoi amici e condividi Too Many Ninjas con loro! Usa i tasti freccia per spostare la tua katana nella direzione di un attacco in arrivo. Muovi la katana - Tasti freccia Too Many Ninjas è stato creato da Bennett Foddy. Gioca all'altro puzzle game su Poki: Get On Top

