GIRP è un gioco di abilità creato da Bennett Foddy. Dimostra le tue abilità di arrampicata su roccia usando l'alfabeto! Premi i tasti della tastiera assegnati alle rocce su un muro per fletterti e risalire sulla sua superficie. Non lasciare andare una chiave senza assicurarti il ​​posto sul muro afferrando un'altra maniglia, altrimenti cadrai in acqua. Quanto lontano puoi andare con GIRP? Condividi il gioco con i tuoi amici e confronta i tuoi punteggi più alti! Sali: tieni premuti i tasti della tastiera che vedi sullo schermo per afferrare la maniglia corrispondente. GIRP è stato creato da Bennett Foddy. Gioca agli altri loro giochi su Poki: Get On Top e Too Many Ninjas

Sito web:poki.com

