Get on Top è un gioco di combattimento per 2 giocatori creato da Bennett Foddy. Lotta con il tuo amico e prova a sbattere la testa contro il pavimento per vincere il round. Usa i tasti di movimento per saltare, spingere e tirare per arrivare sopra l'altro combattente. Puoi spostare il peso indietro, in avanti e verso l'alto. Fai tutto il necessario per mantenere il collo e la schiena a contatto con il pavimento. La prima persona che segna 11 vince la partita. Sposta - Tasti WASD Sposta - Tasti freccia Sali in cima è creato da Bennett Foddy. Questo è il loro primo gioco su Poki.

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Get On Top. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.