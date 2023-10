Stickman Fighter: Mega Brawl è il gioco stickman di combattimento definitivo creato da Playtouch. Scatena il ninja che è in te e combatti con calci, pugni e spade fino alla morte contro altri omini stilizzati. Preparati per enormi ed epiche battaglie in Stickman Fighter: Mega Brawl su Poki! Stickman Fighter: Mega Brawl è realizzato in HTML5, quindi provalo gratuitamente nel tuo browser o sul Web mobile Informazioni sul creatore: Stickman Fighter: Mega Brawl è stato creato da Playtouch. Sono anche i creatori degli altri giochi Stickman Army e Stickman Fighter.

