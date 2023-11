Stickman Fight: Ragdoll è un gioco di abilità in cui devi controllare una bambola di pezza floscia stickman in intense battaglie contro i nemici e la fisica! Padroneggia l'arte di usare il tuo corpo per attaccare con precisione e potenza. Non dimenticare di far salire di livello le tue armi e la tua armatura usando le monete che guadagni da ogni combattimento. Quanti nemici puoi abbattere?

