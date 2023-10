Combatti l'esercito nemico dalla cima della tua torre per spostarti da un livello all'altro. Devi potenziare le tue armi e fortificare la tua torre per tenere lontani i tuoi nemici e ucciderli prima che loro uccidano te. Usa bene la tua attenzione in questo gioco poiché il nemico proviene da due lati. Se ti trovi davvero nei guai, usa la modalità "rabbia" in cui puoi sparare il doppio dei proiettili rispetto alla modalità normale.Stickman Army: The Resistance è un gioco HTML5 a cui puoi giocare sia su desktop che su dispositivi mobili su Poki nel tuo browser gratuitamente. Informazioni sul creatore: Stickman Army: La Resistenza è stato creato da Playtouch. Sono anche i creatori degli altri giochi Stickman Army: Team Battle, Stickman Army: The Defenders e Stickman Fighter.

