Tank Trouble 2 è un gioco di guerra online in cui lanci missili rimbalzanti contro veicoli da guerra nemici. Tank Trouble 2 ti mette contro astuti generali dell'esercito in labirintici campi di battaglia. In modalità Solo, affronterai Laika, una maestra della guerra. Puoi anche sfidare uno o due amici nella guerra multigiocatore.

Sito web:poki.com

