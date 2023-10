Tank Trouble è un gioco di carri armati online in cui guidi in un labirinto e spari missili contro i tuoi nemici. Tank Trouble ti mette contro astuti generali dell'esercito in labirintici campi di battaglia. In modalità Solo, affronterai Laika, una maestra della guerra. Puoi anche sfidare uno o due amici nella guerra multigiocatore. Appaiono oggetti speciali per darti un vantaggio sui tuoi nemici, come razzi, bombe a dispersione o un doppio cannone. Assicurati sempre che i missili non rimbalzino sui muri, uccidendo il tuo carro armato. In modalità Solo controlli il tuo carro armato con i tasti freccia. Scatti con lo spazio. Guida attraverso il labirinto per trovare i tuoi nemici e spara da un punto di salvataggio prima che ti puntino contro il cannone. Nella modalità multiplayer, il giocatore 1 gioca con i tasti "WASD" per guidare e "Q" per sparare. Il giocatore 2 utilizza i tasti freccia e lo spazio. Il giocatore 3 può giocare con il mouse.Tank Trouble è creato dalla società danese Mads Purup.Gioca a Tank Trouble online gratuitamente su Poki. Poki è il più grande parco giochi online. Ogni mese oltre 30 milioni di giocatori giocano online su Poki. Vuoi scoprire altri fantastici giochi? Dai un'occhiata alla home page di Poki con i nostri ultimi giochi o inizia la tua scoperta sulla nostra pagina dei giochi popolari. Se ti piace giocare a Tank Trouble, ti piacerà anche Clash Of Armor o uno qualsiasi di questi altri giochi di carri armati.

Sito web:poki.com

