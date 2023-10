2 Player City Racing è un gioco di simulazione di corse automobilistiche in cui guidi per tutta la città secondo i tuoi desideri. Puoi giocare da solo nella modalità a giocatore singolo, ma puoi anche divertirti a guidare con i tuoi amici se scegli la modalità a due giocatori. Se ti eccita l'idea di guidare ad alta velocità per la città, simula quella sensazione in 2 Player City Racing! Riesci a battere tutti i tuoi avversari fino al traguardo e guardarli mangiare la tua polvere? Avanti - Freccia W o Su Indietro - Freccia S o Giù Cambia direzione - Tasti A/D o Freccia sinistra/destra2 Player City Racing è stato creato da Brain Software. Dai un'occhiata agli altri loro giochi Just Park It 11 e Extreme Off Road Cars 3: Cargo on Poki!

