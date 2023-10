2 Player City Racing 2

2 Player City 2 Racing è un gioco di corse automobilistiche in 3D creato da Brain Software. Competi contro altri piloti per le strade di una città in gran parte deserta. Raccogli le monete lungo la strada per acquistare nuovi veicoli più interessanti, come un'affascinante auto sportiva o un enorme camion della spazzatura, e prova a vincere gara dopo gara. Se ti eccita l'idea di guidare ad alta velocità per la città, simula quella sensazione in 2 Player City Racing! Riesci a battere tutti i tuoi avversari fino al traguardo e guardarli mangiare la tua polvere? Guida - Tasti freccia Speciale - Barra spaziatrice Ripristina - RDrive - Tasti ESDF Speciale - Maiusc sinistro Ripristina - M2 Player City Racing 2 è stato creato da Brain Software. Gioca agli altri loro giochi casual su Poki: Fortride: Open World, 2 Player City Racing, Just Park It 12, Extreme Off Road Cars e Car Drift Racers 2

Sito web:poki.com

