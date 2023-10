Extreme Off Road Cars è un'esperienza 4x4 impegnativa in cui puoi mettere alla prova le tue abilità di guida su terreni accidentati e sconnessi. Completa tutti i livelli potenziando i tuoi veicoli e sbloccandone di nuovi spendendo le monete d'oro che raccogli lungo il percorso. I livelli diventano esponenzialmente più difficili, quindi devi essere il più attento e agile possibile se vuoi finire questo gioco. Quanto lontano puoi guidare in Extreme Off Road Cars? Usa i tasti freccia della tastiera per controllare l'accelerazione e la svolta del tuo veicolo e prova a controllarlo attraverso una serie di ostacoli e strade. Muovi - WASD o tasti freccia Freno - Spazio Collega verricello - Fare clic con il pulsante sinistro del mouse Tira la macchina - CExtreme Off Road Cars 3: Cargo è stato creato da Brain Software. Dai un'occhiata agli altri loro giochi Fortride: Open World, 2 Player City Racing e Just Park It 11 su Poki!

