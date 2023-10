Monster Truck Shadow Racer è un gioco di corse in cui il palco è avvolto nell'oscurità. Fatti strada attraverso tutti gli ostacoli e gli avversari per vincere la gara. Non dimenticare di prendere tutte le scatole di carburante e assicurati di eseguire i salti mortali per ottenere punti extra! Ci sono oltre 30 livelli nel gioco e quattro nuovi camion da sbloccare. Sembra già eccitante? Sai cosa dicono delle corse dei camion: quando la luminosità diminuisce, l'eccitazione aumenta! (Non lo dicono, l'abbiamo semplicemente inventato.) Sposta - W/S o tasti freccia Freno - Spazio Boost - Cambio sinistro Monster Truck Shadow Racer è creato da BrainSoftware. Dai un'occhiata agli altri loro giochi Fortride: Open World, Car Drift Racers 2, Extreme Off Road Cars 3: Cargo, Just Park It 11 e 2 Player City Racing su Poki!

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Monster Truck Shadow Racer. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.