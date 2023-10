18 Wheeler Cargo Simulator 2 è un gioco di consegna merci in 3D creato da Brain Software. Hai sempre desiderato guadagnare denaro consegnando varie merci in tutto il paese e aggiornare il tuo camion con i soldi guadagnati? In questo gioco sei un camionista responsabile della consegna e dello scarico delle spedizioni alla giusta destinazione senza danneggiare le scatole e il camion. Vai avanti e completa ogni livello e confronta i tuoi punteggi con quelli dei tuoi amici. Guida - WASD o tasti freccia Freno - Barra spaziatrice Attiva/disattiva fotocamera - C18 Wheeler Cargo Simulator 2 è stato creato da Brain Software. Gioca agli altri giochi di auto su Poki: Fortride: Open World, 2 Player City Racing 2, 2 Player City Racing, Just Park It 12, Extreme Off Road Cars e Car Drift Racers 2

