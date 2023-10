Monster Truck Torment è un gioco di corse 3D sviluppato da Brain Software. Bilancia la tua guida in arene buie ma visivamente sbalorditive per dimostrare le tue abilità. In questo entusiasmante gioco ti divertirai con un gameplay in stile arcade, ma vedrai anche nuove meccaniche rinfrescanti. Dalla personalizzazione dell'auto alle acrobazie che sfidano la fisica, questo gioco ha tutto. Salta sul tuo mostruoso camion e mostra a tutti come si fa! Guida ed equilibrio - WASD o tasti freccia Freno - Barra spaziatrice Nitro - Shift Monster Truck Torment è stato creato da Brain Software. Hanno altri entusiasmanti giochi di corse e sport su Poki: Fortride: Open World, 2 Player City Racing, Just Park It 12, Extreme Off Road Cars, GP Moto Racing e Car Drift Racers 2.

Sito web:poki.com

