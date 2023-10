Car Drift Racers 2 è un gioco di corse dall'alto verso il basso in cui la derapata è fondamentale. Assicurati di andare alla deriva in curva e superare i tuoi avversari! Riuscirai a finire primo in ogni livello di Car Drift Racers 2? Controlli: Guida - WASD e tasti freccia Freno - barra spaziatrice Informazioni sul creatore: Car Drift Racers 2 è stato creato da Brainsoftware. Sono conosciuti per i loro fantastici giochi di veicoli qui su Poki!

Sito web:poki.com

