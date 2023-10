Mad Car Racing è un gioco di corse in cui devi battere il tuo avversario in 10 fantastiche tappe. Sconfiggi entrambi i tuoi avversari per vincere la gara. Puoi sbloccare diverse auto nel garage. Fai attenzione, perché gli altri corridori potrebbero scontrarti con te, cadendo fuori dalla mappa e perdendo tempo prezioso! Riuscirai a finire primo in ogni tappa? Sterza - tasti freccia Boost - barra spaziatrice Mad Car Racing è stato creato da Brainsoftware. Sono conosciuti per la serie Parking Fury e giochi di corse come Moto Trial Racing e altri, tutti giocabili su Poki!

Sito web:poki.com

