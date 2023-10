Moto Trial Racing 2 è un avventuroso gioco di corse di motocross in cui puoi giocare contro il computer o in modalità a due giocatori contro un amico! Corri su e giù per le montagne, attraverso piste difficili e salti per dimostrare chi è il campione definitivo di Moto Trial. Questo gioco di corse per due giocatori ti consente di guadagnare denaro per sbloccare moto nuove e più veloci in modo da poter portare le tue abilità di motocross al livello successivo. Inizia con la modalità facile e fatti strada fino a diventare difficile! Controlli: Giocatore 1: SFED - Guida/sterzatura Cambio-Nitro WR: calcia gli avversari C- Rinascita Giocatore singolo/Giocatore 2: Tasti freccia: guida/sterza Barra spaziatrice - Nitro NM - Calcia gli avversari H – Rinascita Informazioni sul creatore: Moto Trial Racing 2 è stato creato da Brainsoftware. Sono anche i creatori della serie Parking Fury 3D e di molti altri giochi.

Sito web:poki.com

