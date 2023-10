Cartoon Mini Racing

Vroom vroom! Scegli la tua macchina colorata e inizia a correre! Zoom su strade, ponti, montagne e altro ancora mentre cerchi di battere la concorrenza in questo divertente gioco di corse automobilistiche. Finisci primo per sbloccare nuovi livelli e acquistare nuovi veicoli per aumentare la tua velocità! Prendi un amico e prova la modalità di corsa per due giocatori. Il vincitore avrà il diritto di vantarsi! Controlli: Tasti freccia - Sterza H - Ripristina l'auto

Sito web:poki.com

