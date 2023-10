Mad Cars Racing and Crash è un gioco di simulazione automobilistica 3D in cui devi dimostrare le tue abilità di guida in 12 piste da corsa uniche. Competi contro i robot e raccogli le stelle per completare le gare con successo. Puoi usare le tue stelle per sbloccare nuovi veicoli. Oltre alle tue stelle, puoi guadagnare denaro da spendere per personalizzare e migliorare la tua auto per adattarla meglio al tuo stile di gioco. Ci sono 35 veicoli, 60 piste, modalità a due giocatori, un'area di guida libera e un'area del campo di battaglia. Puoi utilizzare un'auto blindata, un camion, un camion dei pompieri, un monster truck, un'auto da corsa, una macchina funzionante e molto altro. Non dimenticare di attivare la nitro per accelerare e fare quello che serve per vincere la gara! Hai quello che serve per essere il miglior pilota della città? Mad Cars Racing and Crash è stato creato da AYN Games. Realizzano giochi di corse e di guida 3D realistici. Gioca all'altro gioco su Poki: Cyber ​​Cars Punk Racing

poki.com

