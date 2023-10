Real Cars in City è un gioco di simulazione 3D in cui devi dimostrare le tue abilità di guida in vari circuiti da corsa unici. Affronta l'intelligenza artificiale o gli amici e raccogli le stelle per completare con successo le gare. Puoi usare le tue stelle per sbloccare nuove fantastiche auto. Oltre alle tue stelle, puoi guadagnare denaro da spendere per personalizzare e migliorare la tua auto per adattarla meglio al tuo stile di gioco. Ci sono molti veicoli impressionanti, una modalità per due giocatori, un'area di guida libera e persino un'area di battaglia con Hot Pursuit. Assicurati di completare le missioni secondarie per risparmiare e acquistare l'auto dei tuoi sogni! Hai quello che serve per essere il miglior pilota della città? Real Cars in City è stato creato da AYN Games. Realizzano giochi di corse e di guida 3D realistici. Gioca agli altri loro giochi su Poki: Cyber ​​Cars Punk Racing Puoi giocare a Real Cars in City gratuitamente su Poki. Per ora è possibile giocare a Real Cars in City solo sul tuo computer.

