Real Simulator: Monster Truck è un gioco di simulazione 3D in cui puoi guidare monster truck in una varietà di mappe. Puoi goderti il ​​brivido della guida realistica in un ambiente open world. Sono disponibili 10 monster truck e 4 mappe: Foresta, Deserto, Collina e Luna. C'è anche una modalità corsa per competere con l'intelligenza artificiale e una modalità acrobazia per guidare i monster truck su strade fantastiche. Ci sono 12 livelli ciascuno in modalità corsa e acrobazia, per un totale di 24. Spenderai i soldi che hai guadagnato acquistando nuove auto e migliorando quelle esistenti. Che cosa stai aspettando? Sali su un monster truck e dimostra le tue abilità di guida! Real Simulator: Monster Truck è stato creato da AYN Games. Realizzano giochi di corse e di guida 3D realistici. Gioca agli altri loro giochi su Poki: , , e Cyber ​​Cars Punk Racing Puoi giocare a Real Simulator: Monster Truck gratuitamente su Poki. Real Simulator: Monster Truck per ora è giocabile solo sul tuo computer.

