3D Moto Simulator 2 è un gioco di corse in cui guidi una moto alla massima velocità! In 3D Moto Simulator 2 puoi guidare un pilota da strada, una moto da cross o una motocicletta della polizia. Prova la visuale in prima persona per sentirti come se stessi guidando una moto ad alta velocità. Fai un'impennata e fai un bunny-hop per impressionare gli altri ciclisti! Sono disponibili biciclette nuove e scintillanti, tra cui bici da cross, bici da trial o persino una potente bici della polizia! Scegli tra tre diverse e bellissime località: una città situata in un deserto montuoso, un vasto complesso cittadino e una terra desolata e arida. Condividi il gioco con i tuoi amici e gioca insieme! 3D Moto Simulator 2 è stato creato da Faramel Games nell'ottobre 2016! Gioca agli altri giochi su Poki: 3D Car Simulator, Cars Thief, Cars Thief: Tank Edition, City Rider, Gangster Contract Mafia Wars, Hammer 2: Reloaded, Offroader V5, Slash the Rope e Top Speed ​​3D

