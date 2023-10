Highway Bike Simulator è il simulatore di guida motociclistica definitivo, creato da Brainsoftware. Vola lungo l'autostrada a velocità vertiginose e sorpassa le auto per guadagnare punti. Scopri quanto riesci a durare sulla tua bici! Guadagna soldi per migliorare e abbellire la tua bici. Gioca a Highway Bike Simulator su Poki per un giro emozionante! Controlli: Tasti freccia - Guida Cambio - Impennata Informazioni sul creatore: Highway Bike Simulator è stato creato da Brainsoftware. Sono anche i creatori di Cartoon Mini Racing, War of Caribbean Pirates, la serie Parking Fury 3D e altro ancora!

Sito web:poki.com

