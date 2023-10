In Dubai Police Parking 2 guidi le lamborghini della polizia di Dubai. Il tuo obiettivo è parcheggiare la tua auto sulla scena del crimine il più velocemente possibile ma, ovviamente, senza danneggiare l'auto. Sarebbe un peccato danneggiare quella lamborghini, vero? Vai in giro usando i tasti frecciaDubai Police Parking 2 è stato creato da Brainsoftware. Sono famosi per i loro giochi di auto e giochi di camion come la serie Parking Fury 3D che contiene Parking Fury 3D: Night Thief, Parking Fury 3D: Bounty Hunter e il vecchio stile Parking Fury 3D, ma anche Highway Bike Simulator e 18 Wheeler Cargo. Simulatore.

