3D Car Simulator è un gioco di corse in cui guidi veicoli modificati alla massima velocità in tutta la Terra! In 3D Car Simulator puoi guidare un'auto da rally, un veicolo della polizia esotico o una muscle car. I veicoli a quattro ruote ad alta velocità hanno un aspetto e una manovrabilità diversi l'uno dall'altro. Cambia l'angolazione della telecamera per viste panoramiche durante la crociera! Prova la visuale in prima persona per sentirti come se stessi guidando una moto ad alta velocità. Condividi il gioco con i tuoi amici e gioca insieme! 3D Car Simulator è stato creato da Faramel Games nell'ottobre 2016! Gioca agli altri giochi su Poki: 3D Moto Simulator 2, Cars Thief, Cars Thief: Tank Edition, City Rider, Gangster Contract Mafia Wars, Hammer 2: Reloaded, Offroader V5, Slash the Rope e Top Speed ​​3D

Sito web:poki.com

