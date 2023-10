Guida in centro in 3D City Racer! Puoi guidare una berlina Evo, una Fire GTO vintage, una GTX e una Z66. Ogni macchina si comporta in modo diverso. Dopo aver superato i grattacieli, prova a guidare un enorme autobus. Puoi anche gareggiare con un'auto della polizia e un taxi!

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a 3D City Racer. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.