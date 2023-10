Neon Flytron: Cyberpunk Racer è un futuristico gioco di corse automobilistiche 3D in cui ti immergi nel traffico in un affascinante mondo al neon. Schiva edifici, muoviti tra ponti mobili, treni e attraverso giganteschi ventilatori. Inoltre, giocare è semplicissimo: puoi persino sterzare il veicolo con un solo dito. Non dimenticare di raccogliere le monete sparse per la città e acquistarti simpatici aggiornamenti di personalizzazione e persino nuove auto! Quando le cose si fanno difficili, assicurati di usare il tuo scudo quando stai per incontrare un ostacolo. Hai l'agilità necessaria per diventare il pilota campione in questa città cyberpunk? Sterzo: WASD, tasti freccia o cursore del mouse Puoi personalizzare sia la città che la tua auto. Scegli le opzioni "Mappa" o "Flytron" nel menu e inizia a giocare con i colori.Neon Flytron: Cyberpunk Racer è stato creato da GoGoMan. Questo è il loro primo gioco su Poki!Neon Flytron: Cyberpunk Racer è giocabile gratuitamente su Poki.Neon Flytron: Cyberpunk Racer è giocabile sul tuo computer.

