Pogo Penguin è un simpatico e simpatico gioco di pinguini di DoubleDutch Games. In questo gioco controlli un pinguino su un pogo stick. Devi schivare gli ostacoli mentre raccogli quanto più cibo possibile. Durante il round potrai raccogliere tanti power-up per semplificarti la vita e saltare più lontano che puoi! Competi con i tuoi amici stabilendo il miglior punteggio o controlla chi può saltare la distanza più lontana. Saltando velocemente gli ostacoli, il gioco ti dà una spinta che fa salire il tuo punteggio ancora più velocemente. Il gioco ti offre obiettivi interessanti che puoi completare. Completare un obiettivo ti fa guadagnare una bella ricompensa. Raccogli le monete nel livello e acquista alcuni simpatici potenziamenti dal negozio per lo speedboost o il magnete per monete, oppure acquista potenziamenti per gli oggetti che puoi raccogliere nel gioco, come l'invincibilità o il potenziamento stellare! Il gioco presenta una colonna sonora carina, uno sfondo fantastico e simpatici personaggi che devi schivare sul tuo pogo stick. Puoi impostare un punteggio più alto? Vai avanti/Conferma la scelta (menu) - spazio Naviga nel menu - tasti frecciaPogo Penguin è stato creato da DoubleDutch Games. Sono conosciuti anche per il famoso gioco Speed ​​Runners.

Sito web:poki.com

