La follia alla deriva ritorna con il terzo capitolo della serie Burnout Drift. Questa volta verremo trasportati in un vasto porto marittimo con container, navi, gru e altri ostacoli da schivare, saltare giù e andare alla deriva! Personalizza la tua auto in base al tuo stile e poi inizia a derapare. Esegui quante più fantastiche derapate possibile per guadagnare punti e denaro per ulteriori aggiornamenti. Controlli: WASD o tasti freccia - Guida Barra spaziatrice - Freno a mano C - Cambia la visuale della telecamera

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Burnout Drift: Seaport Max. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.