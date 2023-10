Restricted Zone è un gioco di combattimento di zombi in cui sei lasciato solo a combattere orde di zombi che attaccano! Uccidili tutti per sopravvivere e avanzare. Stai cercando di portare le tue abilità di combattimento contro gli zombi al livello successivo? Guadagna denaro per acquistare nuove armi e potenziamenti per proteggerti. Gioca a Restricted Zone su Poki e dimostra di essere l'assassino di zombi definitivo! Controlli: WASD o tasti freccia - Sposta; Tasto sinistro del mouse: spara Tasto destro del mouse - Rotola Informazioni sul creatore: La zona riservata è creata da Titan Games Studio. Sono anche i creatori di Lab Rush e Cards Keeper.

Sito web:poki.com

