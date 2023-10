Angry Zombie è un folle gioco sparatutto in 2D. Sei uno zombie su una piattaforma e gli umani e gli orsi ti attaccano da sinistra e da destra! Sparagli camminando nella loro direzione con la pistola puntata contro di loro. Per rendere il campo di gioco ancora più frenetico, verrai bombardato da meteoriti e persone che cadono dal cielo. Prova a stabilire un nuovo record e sarai ricompensato con potenziamenti delle armi lungo il percorso. Prendi le stelle che cadono dal cielo per guadagnare punti extra, più grande è la stella, più punti otterrai. Qual è il tuo punteggio più alto? Cammina e spara a sinistra - freccia sinistra Cammina e spara a destra - freccia destra Angry Zombie è stato creato da Aron Sommer. È anche noto per Supergun e Eagle Ride.

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Angry Zombie. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.