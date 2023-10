Smoots Pinball Zombie è un gioco di flipper con supporto multiplayer locale fino a quattro giocatori. Offre una svolta alla tua classica esperienza di flipper grazie alla straordinaria grafica 3D con elementi spettrali ma eleganti. Tutto quello che devi fare è controllare le palette su entrambi i lati del tavolo e non far cadere la pallina. Questo tavolo da flipper ha molti segreti e sorprese da scoprire. Quanto in alto puoi andare senza far cadere la palla? Muovi le palette sinistra e destra per mantenere la palla sul tavolo. Scorri verso sinistra - Tasto freccia A o sinistra Scorri verso destra - Tasto freccia D o destra Scuoti tavolo - Tab Pausa - Fuga Avvia / Usa - SpaceSmoots Pinball Zombie è stato creato da Kaneda Games. Questo è il loro primo gioco su Poki!

