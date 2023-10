The Fancy Pants Adventures: World 1 è un'avventura platform epica creata da Brad Borne. Nel primo capitolo di questa serie leggendaria, intraprenderai un viaggio pericoloso per trovare tua sorella rapita. Corri attraverso fitte foreste, caverne sottomarine e navi pirata mentre calpesti, calci e squarci i tuoi nemici con 40 armi da mischia. Esplora le incantevoli mappe per trovare segreti, livelli nascosti, risultati, costumi e molto altro! È difficile non rimanere stupiti dalle straordinarie opere d'arte disegnate a mano, dalle animazioni soddisfacenti e dal buon senso dell'umorismo di Fancy Pants Adventures. Vai avanti, indossa i tuoi pantaloni eleganti e mettiti al lavoro! Come si gioca: Muovi - Tasti freccia sinistra/destra Salta - S Interagisci - Tasto freccia su Anatra - Tasto freccia giù Pausa - Barra spaziatrice Informazioni sul creatore: The Fancy Pants Adventures: World 1 è stato creato da Brad Borne. Questo è il loro primo gioco su Poki!

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Fancy Pants. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.